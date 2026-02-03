Giani contro la rettrice rea di parlare del problema affitti | Fa politica
La polemica tra il presidente della regione Giani e la rettrice dell’università si accende sul tema degli affitti. Giani accusa la rettrice di voler fare politica e di aver sollevato il problema solo per motivi politici, dopo aver presentato un ricorso sull’aeroporto che lui giudica non giustificato. La rettrice ha portato l’attenzione sul problema degli affitti universitari, ma Giani non le dà peso, sostenendo che si tratti di una manovra politicizzata. La tensione tra i due continua a crescere, mentre gli studenti aspettano ris
"Mi sembra che la rettrice voglia far politica. Prima fa un ricorso sull'aeroporto motivato da elementi a mio giudizio non giustificabili, perché si deve preoccupare di fare la rettrice all'università, poi ci chiede tutto questo su casa e affitti".Così ieri il presidente della Regione Toscana.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su Giani Rettrice
Università, la nuova rettrice di Torino sta con i precari: “Sostegno contro il problema enorme del precariato. Università pubblica aggredita dai privati che sfruttano il definanziamento”
La nuova rettrice dell’Università di Torino, Cristina Prandi, ha espresso il suo sostegno ai precari dell’ateneo, sottolineando la necessità di affrontare il problema del precariato.
Aeroporto, dopo le critiche di Giani e Funaro l'università apre: la rettrice chiede “equo e adeguato indennizzo”
Dopo le recenti critiche di Giani e Funaro, l’Università di Firenze ha annunciato l’apertura al dialogo riguardo al progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola.
Ultime notizie su Giani Rettrice
Argomenti discussi: Caro affitti per gli studenti. Giani contro la rettrice: Vuole fare politica; Giani alla rettrice di Unifi Petrucci: Mi sembra voglia fare politica; Giani: Prima l'aeroporto poi gli affitti, Petrucci vuol fare politica?; Regione Toscana, con la modifica allo statuto possibile il nono assessore. Giani: Magari tra due anni.
Giani contro la rettrice, rea di parlare del problema affitti: Fa politicaDopo Funaro anche il presidente della Regione contro la rettrice, solidarietà da Fratelli d'Italia: Invece di attaccarla Giani si assuma le sue responsabilità ... firenzetoday.it
Caro affitti per gli studenti. Giani contro la rettrice: Vuole fare politicaAnche il governatore Eugenio Giani, dopo la sindaca Sara Funaro, contro la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci dopo ... lanazione.it
CASA DI COMUNITÀ, A MAGGIO L’INIZIO DEI LAVORI Nella giornata di ieri il sindaco Claudio Marabotti ha accolto il presidente della Regione Eugenio Giani e la direttrice USL Toscana Nord-Ovest Maria Letizia Casani per la posa simbolica della prima - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.