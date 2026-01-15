Aeroporto dopo le critiche di Giani e Funaro l' università apre | la rettrice chiede equo e adeguato indennizzo

Dopo le recenti critiche di Giani e Funaro, l’Università di Firenze ha annunciato l’apertura al dialogo riguardo al progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola. La rettrice ha richiesto un indennizzo equo e adeguato, sottolineando l’intenzione di confrontarsi in modo trasparente e responsabile con le parti interessate. La situazione rimane complessa, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela dei territori coinvolti.

Presidente di Regione e sindaca avevano criticato il ricorso di Unifi al Tar contro l'ampliamento di Peretola, l'Università ad ogni modo conferma: “Il progetto compromette fortemente il polo scientifico” Dopo le polemiche di ieri mosse dalla Regione Toscana con Eugenio Giani e dal Comune di Firenze con Sara Funaro, l'Università di Firenze, che si è unita al ricorso al Tar dopo quelli dei Comuni della Piana contro il nuovo progetto di ampliamento e nuova pista di Peretola, si difende. Il ricorso al Tar contro la Via, Valutazione di impatto ambientale, che dà semaforo verde alla nuova pista dello scalo di Peretola "non nasce da un pregiudizio ideologico nei confronti dello sviluppo infrastrutturale del territorio, ma dalla necessità di segnalare un impatto rilevante e documentato su attività didattiche, di ricerca e di servizio pubblico che coinvolgono quotidianamente migliaia di studenti, ricercatori e lavoratori", evidenzia oggi con una nota l'ateneo fiorentino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Aeroporto di Firenze: anche l’Università ricorre al Tar. Giani e Funaro: “Scelta sbagliata. Istituzioni seguano interesse collettivo” Leggi anche: Aeroporto di Firenze, la rettrice dell’Università: “Con la nuova pista sono a rischio attività didattiche e di ricerca” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nuova pista dell’aeroporto di Peretola, Università sotto accusa. Giani: «Non può mettersi contro di noi» - La rettrice Petrucci: «Valutazioni tecniche, il Polo di Sesto rischia» ... corrierefiorentino.corriere.it

La città e l’aeroporto. Il Pd decolla contro Giani. Fermo no alla nuova pista - Anche Sinistra Italiana è contraria, il Movimento 5Stelle "stufato". lanazione.it

