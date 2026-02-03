Germano Martucci | L' Open è stato un successo Ora guardiamo al futuro

La seconda edizione del PokerStars Open si è appena conclusa con successo. Germano Martucci, direttore clienti di PokerStars Italy, ha commentato che l’evento ha portato ottimi risultati e ora si pensa già al futuro. Dopo due giorni di gara intenso, i giocatori si sono sfidati in un torneo che ha attirato molti appassionati. Martucci ha detto che l’obiettivo è mantenere alto l’interesse e migliorare ancora, puntando a crescere nel prossimo anno.

Si è conclusa la seconda edizione del PokerStars Open e abbiamo chiesto a Germano Martucci, PokerStars Italy Customer Acquisition Director, un bilancio dell'anno targato Campione. Martucci non nasconde la soddisfazione e traccia le linee peri il 2026. "L'obiettivo è consolidare la leadership nel poker live" Un anno nel segno della crescita: sulla PokerStars Live Room di Campione è appena calato il sipario sulla seconda edizione dell'Open che ha confermato numeri straordinari. Germano Martucci ha tracciato per noi il bilancio del poker live dell'anno appena trascorso con uno sguardo importante anche sugli obiettivi del 2026.

