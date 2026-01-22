Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un' accetta poi si toglie la vita Il biglietto | L' ho fatto per amore addio figli

Il 22 gennaio a Latisana si è verificata una tragedia familiare: Luigi Codotti, 80 anni, ha ucciso la moglie Luigia Rossi, 78 anni, con un'accetta, e successivamente si è suicidato. La scena è stata scoperta dai soccorritori, che hanno trovato un biglietto in cui l’uomo scriveva di aver agito “per amore” e di voler lasciare i figli. La vicenda ha scosso la comunità locale.

LATISANA - Una tragedia familiare si è consumata giovedì 22 gennaio a Latisana dove, secondo quanto finora ricostruito, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie 78enne a colpi di accetta per poi togliersi la vita. Un dramma che ha tutti i contorni di un femminicidio-suicidio, avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia in via Casette. A suffragare tale ipotesi è un biglietto, trovato in cucina, che sarebbe stato scritto dall'uomo: «L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli». Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per entrambi i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

