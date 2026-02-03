Albanese oggi alla Camera per report su Gaza maggioranza | E’ un oltraggio

Oggi alla Camera si è acceso il dibattito dopo la presentazione del rapporto di Francesca Albanese. La relatrice speciale dell’Onu ha parlato dei bombardamenti e delle violenze nella Striscia, accusando di crimini collettivi. La maggioranza ha reagito con durezza, definendo il suo intervento un oltraggio, mentre il Parlamento si è diviso sulle accuse e sulla situazione a Gaza.

(Adnkronos) – Polemica per la presenza di Francesca Albanese oggi alla Camera. Alle 14.30 nella sala stampa di Montecitorio la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati presenterà il suo report sul 'Genocidio di Gaza: un crimine collettivo'. Alla conferenza stampa parteciperanno i deputati del Movimento 5 stelle Stefania Ascari, Dario Carotenuto e Carmela Auriemma, Arturo Scotto del Partito democratico, i senatori di Avs Peppe De Cristofaro e Tino Magni, l'avvocato Fausto Giannelli e Alessandra Annoni, professoressa di diritto internazionale all'Università di Ferrara – che sarà in collegamento.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Gaza Report Albanese torna alla Camera grazie a Conte & Co. FdI: oltraggio al Parlamento La tensione sale alla Camera prima ancora dell’inizio della conferenza stampa. Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) A Firenze si terrà una presentazione pubblica del report di Francesca Albanese su Gaza, concentrandosi sulle responsabilità nei crimini nella regione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gaza Report Argomenti discussi: Francesca Albanese oggi alla Camera per report su Gaza, maggioranza protesta: Oltraggio al Parlamento; INVITO STAMPA - FRANCESCA ALBANESE PRESENTA ALLA CAMERA NUOVO RAPPORTO SU GAZA; Riesplode il caso Albanese. In tournée alla Camera per (stra)parlare di Gaza; Il tour romano di Francesca Albanese tra Spin time e il Parlamento. Furgiuele (Lega): Non la interromperei mai. Albanese oggi alla Camera per report su Gaza, maggioranza: E' un oltraggioLa relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati presenterà il suo report sul 'Genocidio di Gaza: un crimine collettivo' Polemica per la presenza di Francesca Albanese oggi alla Cam ... adnkronos.com Riesplode il caso Albanese. In tournée alla Camera per (stra)parlare di GazaInsorgono le deputate Gardini e Kelany: Inaccettabile propaganda antisemita ... msn.com Da oggi pomeriggio le iniziative sulla Palestina. Francesca Albanese in collegamento per presentare il libro di Alba Nabulsi. Dibattiti, mercatino solidale, cena di raccolta fondi. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.