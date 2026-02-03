Albanese oggi alla Camera per report su Gaza maggioranza | E’ un oltraggio

Oggi alla Camera si è acceso il dibattito dopo la presentazione del rapporto di Francesca Albanese. La relatrice speciale dell’Onu ha parlato dei bombardamenti e delle violenze nella Striscia, accusando di crimini collettivi. La maggioranza ha reagito con durezza, definendo il suo intervento un oltraggio, mentre il Parlamento si è diviso sulle accuse e sulla situazione a Gaza.

(Adnkronos) – Polemica per la presenza di Francesca Albanese oggi alla Camera. Alle 14.30 nella sala stampa di Montecitorio la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati presenterà il suo report sul 'Genocidio di Gaza: un crimine collettivo'. Alla conferenza stampa parteciperanno i deputati del Movimento 5 stelle Stefania Ascari, Dario Carotenuto e Carmela Auriemma, Arturo Scotto del Partito democratico, i senatori di Avs Peppe De Cristofaro e Tino Magni, l'avvocato Fausto Giannelli e Alessandra Annoni, professoressa di diritto internazionale all'Università di Ferrara – che sarà in collegamento.

La tensione sale alla Camera prima ancora dell’inizio della conferenza stampa.

