Palestina report ' Framing Gaza' denuncia | Le 8 principali testate occidentali hanno un bias strutturale pro-Israele e sionista
Lo studio “Framing Gaza” analizza 54.449 articoli: grande stampa occidentale cita “Israele” in misura massiccia rispetto a “Palestina”, svelando un bias strutturale Il nuovo report di Media Bias Meter, "Framing Gaza", è incentrato completamente sulla percezione della questione israelo-palesti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
“Framing Gaza”: lo studio che smaschera la parzialità dei media occidentali - Le principali testate di otto Paesi occidentali hanno sistematicamente privilegiato la narrazione israeliana e marginalizzato le prospettive palestinesi ... Come scrive pressenza.com
