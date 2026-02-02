Gaza primi palestinesi di rientro dall' Egitto attendono la riapertura del valico di Rafah

Stamattina, il primo gruppo di palestinesi torna nella Striscia di Gaza dall’Egitto. Attendono ora che il valico di Rafah riapra, sperando di poter tornare a casa dopo giorni di attesa. La situazione rimane incerta, ma almeno questa prima partenza segna un passo in avanti.

Il primo gruppo di palestinesi di rientro nella Striscia di Gaza dall’ Egitto è arrivato lunedì al valico di Rafah. Le riprese trasmesse dai media statali egiziani mostravano veicoli, tra cui ambulanze e microbus, in fila sul lato egiziano del valico, in attesa della riapertura. Funzionari della sicurezza egiziani e israeliani affermano che il valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l’ Egitto è stato riaperto per traffico limitato, un passo fondamentale verso l’avanzamento del cessate il fuoco. Il funzionario egiziano ha detto che 50 palestinesi avrebbero attraversato in ciascuna direzione il primo giorno dell’operazione di attraversamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Approfondimenti su Gaza Rafah

Il governo israeliano ha comunicato la riapertura parziale del valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, in conformità con l’accordo di cessate il fuoco con Hamas entrato in vigore il 10 ottobre 2025.

Ultime notizie su Gaza Rafah

