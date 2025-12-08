Coppa Italia terzo posto per la formazione Gas Sales Bluenergy Sitting Volley
Gas Sales Bluenergy Sitting Volley conquista un prestigioso terzo posto alle Final Four di Coppa Italia 2025, disputata a Siderno (Reggio Calabria), centrando così il primo podio della sua giovane storia.Dopo la sconfitta in semifinale contro la Sdp Fermana per 3-0 (25-12, 25-20, 25-17), la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
