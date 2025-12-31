Gas Sales Bluenergy battuta Modena | è Final four di Coppa Italia

Gas Sales Bluenergy affronta Modena nella Final Four di Coppa Italia. Due squadre determinate, un solo passaggio per avanzare nel torneo e proseguire la competizione. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe, in una sfida che promette attenzione e impegno, nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo.

Due squadre, un solo posto e una sola partita per continuare il cammino nella Del Monte® Coppa Italia. E il cammino lo continua Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che in un festante PalabancaSport supera Modena dopo quasi due ore di gioco. Intenso, bello, a tratti entusiasmante. I biancorossi.

