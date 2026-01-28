L’Unione Europea esprime preoccupazione per la dipendenza dal gas americano. I paesi membri cercano alternative per ridurre la loro dipendenza energetica dagli Stati Uniti. Bruxelles sottolinea che le tensioni geopolitiche, come la crisi in Groenlandia, rendono urgente questa ricerca. Le autorità europee promettono di fare tutto il possibile per mantenere buoni rapporti commerciali con Washington, ma non nascondono le difficoltà di fronte alle recenti turbolenze globali.

BRUXELLES, 28 GEN – “Faremo il possibile per garantire che le relazioni commerciali” con gli Stati Uniti “possano essere mantenute ma è chiaro che le turbolenze geopolitiche” come la crisi in Groenlandia “sono un campanello d’allarme. Percepisco una crescente preoccupazione, che condivido, che si rischi di sostituire una dipendenza” energetica “con un’altra. Quindi stiamo cercando attivamente delle alternative” per le forniture. Lo ha dichiarato il commissario Ue all’energia Dan Jorgensen in un’intervista a un gruppo di media internazionali, tra cui l’ANSA. L’Ue è già in contatto con partner “in grado di fornirci Gnl”, come Qatar, Canada e Nord Africa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Gas, UE: ‘timori per dipendenza dagli Usa, cerchiamo alternative’

