Garlasco il giudice Vitelli apre una crepa sulla condanna di Stasi | Troppe incertezze

Il giudice Vitelli spiega perché assolse Alberto Stasi: alibi, mancanza di movente e troppi dubbi. Le sue parole riaccendono il caso Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, il giudice Vitelli apre una crepa sulla condanna di Stasi: “Troppe incertezze”

News recenti che potrebbero piacerti

Il giudice Vitelli si prende la scena nel lungo pezzo di trasmissione de Lo Stato delle Cose dedicato come solito da Giletti al caso Garlasco e le sue conclusioni sono di quelle che fanno riflettere: "Quando ti trovi davanti a una obiettiva incertezza, hai il dovere p - facebook.com Vai su Facebook

Sulle varie emittenti e social partecipano da protagonisti consulenti, psicologhe, criminaliste arroganti, avvocati, anziani giornalisti, opinionisti , Generali , opinionisti sul caso #Garlasco, sono tanti, troppi. Unico diretto e credibile il giudice #Vitelli Grande caratte Vai su X

“Sulle unghie della vittima abbiamo il DNA di un’altra persona. Lo sentite quanto è ragionevole dubitare che sia stato Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi?”: parla il ... - Stefano Vitelli spiega perché assolse Alberto Stasi: "Abbiamo il DNA di un'altra persona sulle unghie della vittima" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Garlasco in Tv, Cassese sicuro: "Muschitta inattendibile, abbiamo verificato". La certezza del giudice Vitelli: "Ancora ragionevole dubitare di Stasi" - Nella puntata de Lo Stato delle Cose in onda il 1° dicembre 2025 è intervenuto Cassese provando a difendere quanto fatto all'epoca del delitto di Garlasco. libero.it scrive

Garlasco, il giudice Vitelli: «Sentite quanto è ragionevole dubitare che sia stato Stasi a uccidere Chiara Poggi?» - Il magistrato Stefano Vitelli, che pronunciò l'assoluzione in primo grado di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, è tornato sul caso che riaccende il di ... Scrive msn.com

Garlasco, il giudice assolse Stasi perché "non aveva un movente e il suo dna non era sulle unghie di Chiara" - Delitto di Garlasco, Stefano Vitelli torna a parlare dell'assoluzione di Alberto Stasi con un dettaglio sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi ... Lo riporta virgilio.it

Garlasco, da Giletti il giudice che assolse Stasi: "Il suo Dna non c'è...". Il rebus dei tempi - Da mesi l'Italia si interroga: c'è un innocente in carcere per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco? Si legge su iltempo.it

Delitto di Garlasco/ Il giudice Vitelli: “Muschitta attendibile? Il processo a Stasi sarebbe stato inutile” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con l'intervista al giudice Vitelli, ma anche ai due periti informatici Porta e Occhietti ... Segnala ilsussidiario.net