Garlasco il giudice Vitelli apre una crepa sulla condanna di Stasi | Troppe incertezze

Affaritaliani.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice Vitelli spiega perché assolse Alberto Stasi: alibi, mancanza di movente e troppi dubbi. Le sue parole riaccendono il caso Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

garlasco il giudice vitelli apre una crepa sulla condanna di stasi troppe incertezze

© Affaritaliani.it - Garlasco, il giudice Vitelli apre una crepa sulla condanna di Stasi: “Troppe incertezze”

News recenti che potrebbero piacerti

garlasco giudice vitelli apre“Sulle unghie della vittima abbiamo il DNA di un’altra persona. Lo sentite quanto è ragionevole dubitare che sia stato Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi?”: parla il ... - Stefano Vitelli spiega perché assolse Alberto Stasi: "Abbiamo il DNA di un'altra persona sulle unghie della vittima" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

garlasco giudice vitelli apreGarlasco in Tv, Cassese sicuro: "Muschitta inattendibile, abbiamo verificato". La certezza del giudice Vitelli: "Ancora ragionevole dubitare di Stasi" - Nella puntata de Lo Stato delle Cose in onda il 1° dicembre 2025 è intervenuto Cassese provando a difendere quanto fatto all'epoca del delitto di Garlasco. libero.it scrive

garlasco giudice vitelli apreGarlasco, il giudice Vitelli: «Sentite quanto è ragionevole dubitare che sia stato Stasi a uccidere Chiara Poggi?» - Il magistrato Stefano Vitelli, che pronunciò l'assoluzione in primo grado di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, è tornato sul caso che riaccende il di ... Scrive msn.com

Garlasco, il giudice assolse Stasi perché "non aveva un movente e il suo dna non era sulle unghie di Chiara" - Delitto di Garlasco, Stefano Vitelli torna a parlare dell'assoluzione di Alberto Stasi con un dettaglio sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi ... Lo riporta virgilio.it

Garlasco, da Giletti il giudice che assolse Stasi: "Il suo Dna non c'è...". Il rebus dei tempi - Da mesi l'Italia si interroga: c'è un innocente in carcere per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco? Si legge su iltempo.it

garlasco giudice vitelli apreDelitto di Garlasco/ Il giudice Vitelli: “Muschitta attendibile? Il processo a Stasi sarebbe stato inutile” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con l'intervista al giudice Vitelli, ma anche ai due periti informatici Porta e Occhietti ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Giudice Vitelli Apre