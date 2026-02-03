Questa mattina a Garlasco è tornato a parlare l’ex maresciallo Marchetto sulla bici trovata in via Toledo. La versione dell’uomo coincide con quella di Franca Bermani, testimone che aveva già segnalato il ritrovamento. La scoperta riaccende il mistero sull’identità dell’altra bici, un dettaglio che potrebbe essere decisivo nelle indagini.

Il delitto di Garlasco si arricchisce di un “vecchio nuovo” mistero. Circa un mese e mezzo dopo l’uccisione di Chiara Poggi, un’agente della polizia municipale avrebbe trovato una bicicletta nera da donna in mezzo a sterpaglie in via Toledo, non lontano dal teatro della tragedia. Interpellata negli scorsi giorni, la donna non ha però voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Il ritrovamento, mai verbalizzato, fu però confermato dalla testimone Franca Bermani e dall’allora maresciallo Francesco Marchetto. Il ritrovamento della bici mai finito in un verbale Marchetto ha ribadito il ritrovamento della bici nera tra le sterpaglie della diramazione secondaria di via Pascoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, il mistero dell'altra bici ritrovata in via Toledo dopo l'omicidio: la versione di Marchetto

