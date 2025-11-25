Garlasco scontro tra Marchetto e Cassese sulla foto mostrata a Stasi dopo l' omicidio di Chiara Poggi

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In quale momento Francesco Marchetto mostrò ad Alberto Stasi la foto del volto insanguinato di Chiara Poggi? Il nuovo scontro con Cassese su Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco scontro tra marchetto e cassese sulla foto mostrata a stasi dopo l omicidio di chiara poggi

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, scontro tra Marchetto e Cassese sulla foto mostrata a Stasi dopo l'omicidio di Chiara Poggi

Argomenti simili trattati di recente

garlasco scontro marchetto casseseDelitto di Garlasco/ Marchetto: “Due giorni fa ho avuto un incontro fortuito con Cassese e Pennini…” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le nuove dichiarazioni di Francesco Marchetto, ospite in collegamento: cos'ha detto ... Scrive ilsussidiario.net

garlasco scontro marchetto casseseGarlasco, i retroscena dell'incontro inedito tra Marchetto e Cassese: "Non mi ha risposto", Eleonora Daniele senza parole - Un racconto che riapre interrogativi rimasti sospesi e che aggiunge tensione tra due fronti opposti sulle indagini del caso Garlasco, in diretta a Storie Italiane. Segnala libero.it

garlasco scontro marchetto casseseGarlasco, Francesco Marchetto accusa Gennaro Cassese di aver "fatto fare ai carabinieri 4 verbali falsi" - Francesco Marchetto e Gennaro Cassese tornano a scontrarsi su Garlasco: pesanti accuse dell'ex maresciallo dei carabinieri al colonnello ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Scontro Marchetto Cassese