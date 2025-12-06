Garlasco il mistero delle luci accese nella casa vuota della nonna di Chiara Poggi poche ore prima dell' omicidio | Chi c' era nella villetta?

La nonna della ragazza era in ospedale per un periodo di riabilitazione a seguito di un incidente stradale, chi è entrato nella casa vuota la sera prima dell'omicidio? Le luci della casa della nonna di Chiara Poggi erano accese, nonostante l’abitazione fosse disabitata, la sera precedente all. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco il mistero delle luci accese nella casa vuota della nonna di chiara poggi poche ore prima dell omicidio chi c era nella villetta

Garlasco, il mistero delle luci accese nella casa vuota della nonna di Chiara Poggi poche ore prima dell'omicidio: "Chi c'era nella villetta?"

garlasco mistero luci acceseGarlasco, il mistero delle luci accese la sera prima del delitto nella casa (vuota) della nonna di Chiara Poggi - Emerge un nuovo elemento nel caso del delitto di Chiara Poggi, le luci della casa della nonna di Chiara, che quel giorno non era in casa in quanto ricoverata dopo un sinistro, erano accese. Segnala news.fidelityhouse.eu

