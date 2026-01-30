La famiglia Poggi ha affidato una nuova consulenza per il caso Chiara Poggi. Secondo gli ultimi rilievi, sembra difficile ignorare la pozza di sangue trovata sul gradino, che potrebbe essere una prova chiave. La procura continua a indagare, mentre i familiari si affidano a esperti per cercare risposte.

Un nuovo sviluppo nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. La famiglia della vittima ha infatti commissionato una nuova consulenza tecnica, che è attualmente in corso di realizzazione, per riesaminare uno degli aspetti chiave del processo: la camminata dell’assassino e il possibile contatto con il sangue presente sulla scena del delitto. In particolare, secondo quanto risulta a LaPresse, i consulenti, incaricati dagli avvocati dei familiari Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, stanno realizzando una ricostruzione digitale in 3D in cui la “ortofoto” della pozza di sangue trovata sul gradino zero della scala che conduce al seminterrato — dove fu rinvenuto il corpo di Chiara — viene sovrapposta ai movimenti di Alberto Stasi, già processato e condannato in via definitiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, la nuova consulenza della famiglia Poggi: “Impossibile evitare pozza di sangue sul gradino”

Secondo la consulenza di Poggi, l’aggressione a Chiara Poggi sarebbe iniziata nella cucina della villetta di Garlasco, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza.

A Garlasco, il caso di Chiara Poggi continua a suscitare interrogativi, tra perizie e nuove scoperte.

Garlasco, la nuova perizia: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio”

