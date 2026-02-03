Garlasco clamorosa rissa tra i giudici | perché è esplosa la lite

Le pm di Brescia Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno deciso di rinunciare ai fascicoli collegati all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La scelta riguarda anche le indagini sulla presunta corruzione dell’ex procuratore Mario Venditti e sul “sistema Pavia”. La decisione ha scatenato una discussione tra i giudici, esplosa proprio sulla gestione di questi casi.

Le pm di Brescia Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno depositato un'istanza di rinuncia ai fascicoli collegati all'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (2007), in particolare quelli riguardanti la presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e l'inchiesta sul cosiddetto "sistema Pavia" (accuse di gestione opaca dell'ufficio requirente pavese, con sequestri di dispositivi annullati più volte dal Riesame e dalla Cassazione a gennaio 2026). La decisione rappresenta il culmine di divergenze con il procuratore capo Francesco Prete, non sul merito delle indagini, ma sui criteri selettivi per la ricerca del materiale nei dispositivi sequestrati: le due magistrate contestavano probabilmente l'approccio troppo ampio o generico (mancanza di parole chiave precise), criticato anche dai giudici superiori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, clamorosa rissa tra i giudici: perché è esplosa la lite Approfondimenti su Garlasco chiara Nigeria, tensione alle stelle: Osimhen e Lookman protagonisti di una lite clamorosa in campo. Sfiorata la rissa – FOTO Durante la partita tra Nigeria e Mozambico, si sono verificati momenti di tensione tra Osimhen e Lookman, sfiorando una rissa in campo. Classe sola dopo la ricreazione, lite tra compagni, pugno in faccia e occhio lesionato. Perché i giudici hanno condannato la scuola per carenza di controllo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Garlasco chiara Argomenti discussi: Garlasco, l'audio della madre di Poggi: Non mi pento di ciò che ho fatto | Libero Quotidiano.it; Garlasco, la cartella Militare sul pc di Stasi: video intimi, cosa c'è | Libero Quotidiano.it; Garlasco, chi si muove per Stasi: Già dato l'incarico, altro ribaltone | Libero Quotidiano.it. Garlasco, cosa succede ora: il dna e l'ombra di una svolta clamorosa sull'orario della morteChiuso l'incidente probatorio, l'indagine su Andrea Sempio guarda avanti. Si riparte proprio dagli esiti delle analisi scientifiche che la giudice Daniela Garlaschelli, davanti alla quale si è svolta ... iltempo.it Garlasco, scoppia la rissa. Federica Panicucci deve intervenire: Non attacchi gli ospiti. VIDEOIl caso Garlasco continua a riaccendere il dibattito televisivo e, ancora una volta, lo fa con toni accesi. Nella puntata di Mattino Cinque il confronto sulle analisi del DNA e sulla perizia torna a ... affaritaliani.it “L’ho vista quella mattina”. Garlasco, una clamorosa rivelazione sul giorno della tragedia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.