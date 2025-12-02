Classe sola dopo la ricreazione lite tra compagni pugno in faccia e occhio lesionato Perché i giudici hanno condannato la scuola per carenza di controllo

La scuola deve rispondere se una classe di prima superiore resta sola per un quarto d’ora dopo la ricreazione e in quel lasso di tempo uno studente subisce un grave infortunio all’occhio a causa di un pugno sferrato da un compagno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

