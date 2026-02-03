Gara per creare un itinerario turistico

Una società della Spezia, la Spezia & Carrara Cruise Terminal, ha aperto un concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori della zona. L’obiettivo è farli pensare a nuovi itinerari turistici per il territorio. Le classi potranno proporre idee e progetti per valorizzare le potenzialità del turismo locale, coinvolgendo le comunità e stimolando la creatività degli studenti. La partecipazione mira a mettere in luce le possibilità di sviluppo e promozione delle zone di Spezia e Carrara.

La società Spezia & Carrara Cruise Terminal, concessionaria del servizio di accoglienza turistica dei crocieristi promuove un bando di concorso rivolto alle classi degli istituti scolastici superiori della provincia della Spezia e della Lunigiana, per stimolare negli studenti una riflessione progettuale sulle potenzialità turistiche del territorio. Tema dell’iniziativa è la valorizzazione del territorio, con un focus specifico sulla possibilità di promuoverlo anche nei periodi invernali, contribuendo così allo sviluppo di un’ offerta turistica maggiormente destagionalizzata. Le classi partecipanti saranno chiamate a elaborare un progetto di itinerario turistico pensato per una giornata invernale della durata complessiva di 8 ore, rivolto ai crocieristi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gara per creare un itinerario turistico Approfondimenti su Spezia Carrara Cruise Terminal Via del Bergamotto: nasce il nuovo itinerario turistico La Via del Bergamotto prende forma come nuovo itinerario turistico che collega agricoltura, cultura e ospitalità nella zona. La "Via del Bergamotto" diventa itinerario turistico: tutto pronto per la presentazione ufficiale La Camera di commercio annuncia che la Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Beyond the Ballroom: How to Plan Authentic Corporate Events Ultime notizie su Spezia Carrara Cruise Terminal Argomenti discussi: Gara per creare un itinerario turistico; Gare per l’acquisto dei farmaci, ecco perché le regole vanno riviste; Modena in festa per il patrono San Geminiano; A Folgaria cerimonia di apertura per il Campionato italiano di sci dei Vigili del Fuoco. Gara per creare un itinerario turisticoLa società Spezia & Carrara Cruise Terminal, concessionaria del servizio di accoglienza turistica dei crocieristi promuove un bando di ... lanazione.it VENERDI 30 GENNAIO TORNA ARTWAVE Una notte di arte e creazione. Suoni, colori, idee che si incontrano. Un invito a immaginare, vivere, creare. gara di Brani originali Iscrizione: 10€ Il montepremi nasce dalla condivisione tra artisti che scelgono - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.