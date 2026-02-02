Via del Bergamotto | nasce il nuovo itinerario turistico

La Via del Bergamotto prende forma come nuovo itinerario turistico che collega agricoltura, cultura e ospitalità nella zona. I lavori sono stati completati e ora i visitatori possono scoprire le bellezze di questo percorso, tra frantoi, aziende agricole e luoghi di interesse storico. È un modo per valorizzare il territorio e offrire un’esperienza autentica a chi decide di esplorarlo.

La Via del Bergamotto: il nuovo itinerario turistico che unisce agricoltura, cultura e accoglienza. La Via del Bergamotto diventa realtà. Il 3 febbraio alle ore 10, nella sede della Camera di commercio di Reggio Calabria, sarà presentato ufficialmente il primo itinerario turistico interamente dedicato al frutto simbolo del territorio metropolitano. Un progetto che segna un passaggio strategico nella costruzione di un modello di turismo esperienziale, sostenibile e identitario. "Con la presentazione di questo itinerario turistico, raccogliamo i frutti di un lavoro intenso avviato nel 2025 e legato al progetto Bergarè" afferma il presidente della Camera di commercio, Antonino Tramontana.

