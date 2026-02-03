Gaetano Russo ucciso nel suo negozio per difendere la figlia | il balzo dietro il bancone e le 10 coltellate

Questa notte, a Sarno, un commerciante è stato ucciso nel suo negozio di panificio-salumeria. Secondo le prime ricostruzioni, Gaetano Russo sarebbe intervenuto per proteggere sua figlia da un aggressore. Ha fatto un balzo dietro il bancone e ha ricevuto almeno dieci coltellate. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando tutti senza parole. La polizia sta indagando sull’accaduto e ascolta testimoni per capire cosa abbia scatenato questa tragedia.

