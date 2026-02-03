Gaetano Russo salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio Fermato un 33enne | Era sotto effetto di droga

Questa notte, nel suo negozio di alimentari nel centro della città, è stato trovato morto. Gaetano Russo, 60 anni, è stato accoltellato e non ce l’ha fatta. La polizia ha fermato un uomo di 33 anni, che era sotto effetto di droga al momento dell’arresto. Le indagini continuano per chiarire cosa sia successo davvero.

È stato trovato senza vita all'interno del suo negozio di alimentari, nel cuore della notte. Un uomo di 60 anni, Gaetano Russo, titolare dell'attività, è stato ucciso a Sarno, in provincia di Salerno, in circostanze ancora da chiarire. L'allarme è scattato intorno alle 00.45 di martedì 3 febbraio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno, che all'arrivo hanno rinvenuto il corpo dell'uomo all'interno del locale. Per lui non c'era ormai più nulla da fare. Ucciso nel suo negozio Durante l'intervento, la polizia ha fermato un 33enne, già noto alle forze dell'ordine, trovato all'interno del panificio.

