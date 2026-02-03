Un uomo di 60 anni, Gaetano Russo, è stato trovato morto nel suo negozio di alimentari nel cuore della notte. È stato colpito ripetutamente con un coltello, secondo le prime ricostruzioni, forse in preda alla droga. La polizia ha fermato un 33enne sospettato di aver compiuto l’omicidio. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i motivi e le modalità dell’attacco.

È stato trovato senza vita all’interno del suo negozio di alimentari, nel cuore della notte. Un uomo di 60 anni, Gaetano Russo, titolare dell’attività, è stato ucciso a Sarno, in provincia di Salerno, in circostanze ancora da chiarire. L’allarme è scattato intorno alle 00.45 di martedì 3 febbraio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno, che all’arrivo hanno rinvenuto il corpo dell’uomo all’interno del locale. Per lui non c’era ormai più nulla da fare. Ucciso nel suo negozio Durante l’intervento, la polizia ha fermato un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato all’interno del panificio. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Gaetano Russo, salumiere morto nel suo negozio: fermato un 33enne. «L'ha ucciso a coltellate, forse in preda alla droga»

Approfondimenti su Gaetano Russo

Un salumiere è stato ucciso con diverse coltellate nel suo negozio a Sarno, in provincia di Salerno.

Questa notte a Sarno un salumiere di nome Gaetano Russo è stato ucciso con diverse coltellate nel suo negozio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gaetano Russo

Argomenti discussi: Omicidio nel Salernitano salumiere ucciso nella sua attività.

Salumiere ucciso a coltellate durante una rapina. Il killer si barrica nel suo negozioIl delitto è avvenuto a Sarno, in provincia di Salerno: la vittima è Gaetano Russo, commerciante di 61 anni. La polizia intervenuta sul posto ha fermato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'or ... today.it

Sarno, è un giovane con problemi di tossicodipendenza l’assassino del salumiere Gaetano RussoSarno - Ha reagito al tentativo di rapina Gaetano Russo, il panettiere ucciso nella notte a Sarno con diverse coltellate. L'assassino che si trova in stato di ... cronachedellacampania.it

Si chiamava Gaetano Russo il salumiere ucciso questa notte a #Sarno, nel salernitano, all’interno del suo negozio. L’uomo, 61 anni, stava facendo le pulizie nella sua attività quando si è ritrovato davanti un rapinatore. Dopo un tentativo di reazione, Gaetano è - facebook.com facebook