Gaetano Russo salumiere morto nel suo negozio | Ucciso a coltellate forse in preda alla droga Fermato un 33enne

Questa mattina, i carabinieri hanno trovato il corpo di Gaetano Russo nel suo negozio di alimentari nel centro della città. È stato ucciso con diverse coltellate, forse in un momento di confusione legata all’uso di droga. La polizia ha già fermato un uomo di 33 anni, sospettato di aver commesso l’omicidio. La scena del delitto mostra segni di colluttazione, ma ancora non si conoscono le motivazioni precise. La comunità si sveglia sconvolta per questa tragedia che ha colpito un commerciante conosciuto e rispettato

È stato trovato senza vita all’interno del suo negozio di alimentari, nel cuore della notte. Un uomo di 60 anni, Gaetano Russo, titolare dell’attività, è stato ucciso a Sarno, in provincia di Salerno, in circostanze ancora da chiarire. L’allarme è scattato intorno alle 00.45 di martedì 3 febbraio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno, che all’arrivo hanno rinvenuto il corpo dell’uomo all’interno del locale. Per lui non c’era ormai più nulla da fare. Ucciso nel suo negozio Durante l’intervento, la polizia ha fermato un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato all’interno del panificio. 🔗 Leggi su Leggo.it

Approfondimenti su Gaetano Russo

Ultime notizie su Gaetano Russo

Argomenti discussi: Omicidio nel Salernitano salumiere ucciso nella sua attività.

