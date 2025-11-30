Futsal per il Russi la trasferta di Potenza Picena è un match a senso unico che frutta i tre punti
La trasferta di Potenza Picena è un match a senso unico che frutta al Russi i tre punti e un’unica significativa emozione accesa nel finale dall’esordio con doppietta del classe 2009 Minguzzi. La prima frazione di gioco si trascina tediosa verso l’intervallo assistendo al lento giro palla dei. 🔗 Leggi su Today.it
