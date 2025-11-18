Spaccata da Louis Vuitton colpo grosso nella notte | 300mila euro
Colpo grosso in via dei Condotti. Una «spaccata» in piena notte con un'auto ariete, un Suv nero, e i ladri fanno razzia di borse e capi di lusso nel magazzino Louis Vuitton in pieno centro. Almeno 300mila euro il valore dei 140 prodotti rapinati, oltre ai danni alle vetrate e alla saracinesca. Un furto «da manuale». Tre uomini incappucciati entrano in azione all'1,40 di ieri noncuranti delle telecamere di sorveglianza e degli ultimi nottambuli che girano fra piazza di Spagna, via Mario de' Fiori e via del Corso. Una banda formata da più elementi, secondo le prime indagini della polizia. Oltre ai primi tre, un malvivente a far da palo mentre un quinto uomo sarebbe stato alla guida del mezzo usato per la fuga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
