Furti a Coriano la Polizia scopre il covo della banda e denuncia due sospettati | trovati orologi preziosi

La polizia di Forlì ha scoperto il covo di una banda responsabile di furti a Coriano. Due uomini stranieri sono stati fermati e denunciati mercoledì scorso, dopo aver trovato orologi di valore tra le loro cose. Gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti nel quartiere e hanno messo fine alle attività illecite dei sospettati.

Entrambi gli stranieri sono stati segnalati all’autorità giudiziaria e nei loro confronti sono si sta valutando l’espulsione dal territorio nazionale I poliziotti hanno pedinato l’auto, chiedendo ausilio ad un Volante per controllare l’auto e gli occupanti. Giunti a pochi metri di distanza, il conducente del veicolo ha acceso velocemente il motore, mettendo la retromarcia, consentendo agli altri due occupanti di fuggire. Uno è stato subito bloccato: aveva con se un grosso zaino contenente un flessibile ed un grosso cacciavite, mentre il complice è riuscito a nascondersi. L’autista invece è rimasto a bordo della vettura e condotto subito dopo in Questura.🔗 Leggi su Forlitoday.it

