Banda dei furti seriali smantellata blitz nel covo a Pordenone | avevano accumulato 200mila euro di bottino

Quattro persone arrestate per furti in abitazione tra Padova e provincia: recuperata refurtiva per 200mila euro e sequestrati arnesi da scasso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Banda dei furti seriali smantellata, blitz nel covo a Pordenone: avevano accumulato 200mila euro di bottino

Scopri altri approfondimenti

Tv7 Tg. . BLITZ DELLA QUESTURA:SGOMINATA BANDA DI RAZZIATORI - La Questura di Padova ha effettuato un blitz nel pordenonese arrestando 4 albanesi accusati di aver realizzato diversi furti in appartamento nel mese di novembre nel territorio eugane - facebook.com Vai su Facebook

Banda dei furti seriali smantellata, blitz nel covo a Pordenone: avevano accumulato 200mila euro di bottino - Quattro persone arrestate per furti in abitazione tra Padova e provincia: recuperata refurtiva per 200mila euro e sequestrati arnesi da scasso. Si legge su virgilio.it

Capua, smantellata banda specializzata nei furti e riciclaggio di auto e moto: 12 indagati e 8 arresti - Le indagini hanno consentito di individuare i presunti responsabili di numerosi episodi di furto di autovetture, nonché di ricettazione e riciclaggio delle stesse ... Secondo ilcrivello.it

Smantellata banda responsabile di oltre 40 rapine e furti tra Roma e Provincia: 17 arresti e un minorenne fermato - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone l’arresto per 17 persone, (15 carcere ... Riporta castellinotizie.it