Scacco alla banda di ladri d' appartamenti | nel covo trovati soldi e gioielli per 200mila euro

Una banda di ladri è stata stanata dalla polizia di Padova. Quattro gli arresti, tutti di nazionalità albanese tra cui un 25enne risultato residente in provincia di Caserta.Secondo quanto riferiscono i colleghi di PadovaOggi, i malfattori negli ultimi mesi avrebbero messo a segno diversi colpi in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

