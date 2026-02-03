Furlani non si ferma più trionfa ancora al World Indoor Tour | vittoria e record a Ostrava

Furlani torna a vincere e stabilisce un nuovo record a Ostrava. Dopo aver già conquistato il primo posto e migliorato il suo personale a Parigi, il mezzofondista italiano si ripete anche in Repubblica Ceca, confermando il suo stato di forma. Con una prestazione solida, Furlani si prende la vittoria e si avvicina sempre di più ai livelli più alti della specialità.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.