Furlani non si ferma più trionfa ancora al World Indoor Tour | vittoria e record a Ostrava
Furlani torna a vincere e stabilisce un nuovo record a Ostrava. Dopo aver già conquistato il primo posto e migliorato il suo personale a Parigi, il mezzofondista italiano si ripete anche in Repubblica Ceca, confermando il suo stato di forma. Con una prestazione solida, Furlani si prende la vittoria e si avvicina sempre di più ai livelli più alti della specialità.
Dopo la vittoria e il record a Parigi, Furlani riesce a fare il bis al meeting di Ostrava: primo con 8.30 davanti al campione olimpico Tentoglou.🔗 Leggi su Fanpage.it
LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Furlani trionfa con il record del meeting, Dosso vince al debutto
Questa sera a Ostrava si è chiusa la diretta del Meeting Indoor.
Furlani e Dosso vincono nel World Indoor Tour! Zenoni brillante a Ostrava, che spallata di Geist, c’è un record europeo
L’Italia torna a sorridere nell’atletica in sala.
Furlani non si ferma più, trionfa ancora al World Indoor Tour: vittoria e record a OstravaDopo la vittoria e il record a Parigi, Furlani riesce a fare il bis al meeting di Ostrava: primo con 8.30 davanti al campione olimpico Tentoglou. fanpage.it
Atletica: Furlani vince a Ostrava saltando più lungo di TentoglouMattia Furlani non ne vuol sapere di abbassare i suoi standard. ansa.it
Una sontuosa Zaynab Dosso vince il Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour. L'Azzurra trionfa nei 60 m in 7.09, superando la lussemburghese Van der Weken e la ceca Manasova. Un debutto stagionale coi fiocchi per la Campionessa d'Europa in car - facebook.com facebook
Furlani e Dosso vincono nel World Indoor Tour! Zenoni brillante a Ostrava, che spallata di Geist, c’è un record europeo - x.com
