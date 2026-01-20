Dopo 25 anni di crescita la mortalità per tumore del polmone tra le donne europee finalmente diminuisce e si stabilizza Ma tutti i decessi per cancro continuano a scendere in Europa grazie alla lotta al fumo e alla prevenzione

Dopo oltre 25 anni di aumento, la mortalità per tumore del polmone tra le donne in Europa si stabilizza e inizia a diminuire. Questo miglioramento si inserisce in un trend generale di calo dei decessi per cancro, attribuibile ai successi nella lotta al fumo e alla prevenzione. Questi segnali indicano un progresso importante nella salute pubblica, sottolineando l’efficacia delle strategie di prevenzione adottate negli ultimi anni.

P er la prima volta in oltre 25 anni, la mortalità per tumore polmonare tra le donne europee smette di crescere e mostra segni di diminuzione. È questa la notizia più significativa che emerge dalle nuove proiezioni scientifiche sulla mortalità per cancro nell’Unione Europea per il 2026, coordinate dall’Università Statale di Milano in collaborazione con le università di Bologna e Parma, sostenute dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e pubblicate sulla prestigiosa rivista Annals of Oncology. I numeri segnano una svolta storica: i tassi di mortalità per tumore polmonare femminile si stabilizzano intorno ai 12,5 decessi ogni 100. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Tumori, in Europa cala la mortalità: la sfida da vincere è il cancro del polmone, anche nelle donne

Tumore al polmone: primi segnali di calo della mortalità femminile in Europa

