Fuga pericolosa contromano per sfuggire al controllo | condannata

Una donna ha tentato di sfuggire alla polizia in modo pericoloso, mettendo in pericolo sé stessa e gli altri. La fuga contromano si è conclusa con una condanna a otto mesi di carcere per resistenza e per aver creato rischi alla circolazione.

Fugge con l'auto contromano per sfuggire al controllo delle forze dell'ordine, condannata a 8 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e per aver creato pericolo per gli agenti e per la circolazione.Una donna è stata condannata a otto mesi e mezzo di reclusione per essere fuggita a.

