Paternò scooter senza targa 18enne tenta di sfuggire al controllo | denunciato per riciclaggio

Durante un controllo a Paternò, un 18enne ha tentato di fuggire con uno scooter privo di targa, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. L’intervento dei Carabinieri ha portato alla sua identificazione e alla denuncia per riciclaggio. I controlli proseguono per garantire la sicurezza e contrastare attività illegali sul territorio di Catania.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri contro l’illegalità diffusa. Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, mirati al contrasto dei fenomeni di illegalità, con particolare attenzione ai cosiddetti reati predatori. Nell’ambito di queste attività, i militari della Sezione Radiomobile di Paternò hanno denunciato un giovane di 18 anni, residente in città, per il reato di riciclaggio. Il tentativo di fuga durante il controllo. L’episodio si è verificato in tarda serata, intorno alle ore 23:00, lungo via Nicolosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Paternò, scooter senza targa, 18enne tenta di sfuggire al controllo: denunciato per riciclaggio Scooter rubato e con targa modificata: scatta la denuncia per riciclaggioLo scorso settembre, i carabinieri di Fondi hanno rinvenuto uno scooter rubato con targa modificata. Fondi, motorino rubato e targa manomessa: 46enne denunciato per riciclaggioI carabinieri di Fondi hanno denunciato un uomo di 46 anni per riciclaggio, a seguito di approfonditi accertamenti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: A bordo di un ciclomotore senza targa e con il telaio manomesso: 18enne denunciato; Con uno scooter con targa e telaio modificati, denunciato per riciclaggio. Paternò (CT), circolava con uno scooter con targa e telaio modificati: denunciato dai Carabinieri per riciclaggioI carabinieri hanno controllato il mezzo che è risultato con il numero di telaio abraso, senza targa e con il telaio colorato di vernice nera. Il 18enne era sprovvisto di carta di circolazione. ilsicilia.it Il Savoia domina, tris in trasferta contro Paternò: riconquistata la vetta. I bianchi non mollano, gara senza errori. Pronti alla sfida con l'Enna - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.