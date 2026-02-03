Fuga di monossido nel ristorante | 18 persone intossicate in ospedale anche un bambino

Quattordici adulti e quattro bambini sono finiti in ospedale dopo aver mangiato in un ristorante di Cantello, in provincia di Varese. Durante la serata, una fuga di monossido di carbonio ha causato un’intossicazione di massa. Le persone si sono sentite male una volta tornate a casa o mentre erano ancora nel locale. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, portando tutti in ospedale per le cure del caso. Le indagini sulla causa della fuga di gas sono ancora in corso.

La cena in un ristorante di Cantello, in provincia di Varese, si è trasformata in un incubo per 18 persone, rimaste intossicate in seguito a una fuga di monossido di carbonio e finite in ospedale. Tra loro anche un bambino di soli 4 anni. I malori dopo la cenaL'allarme è scattato nella notte tra.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Cantello Provincia Fuga di monossido in un ristorante della provincia di Varese: 18 persone intossicate Questa mattina, in un ristorante della provincia di Varese, si è verificata una fuga di monossido di carbonio. Cenano al ristorante: 18 persone intossicate da monossido di carbonio Diciotto persone sono finite in ospedale dopo aver cenato in un ristorante. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cantello Provincia Argomenti discussi: Fuga di monossido in casa: tre persone intossicate. Condominio evacuato nel quartiere di Borgo Venezia VIDEO; Fuga di monossido da caldaia: otto intossicati; Fuga di monossido in via Pozzo, quattro persone in ospedale; Scatta un cicalino: controlli sul monossido nella palazzina dov'era morto un turista. Fuga di monossido in un ristorante della provincia di Varese: 18 persone intossicateNella serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, si è verificata una fuga di monossido di carbonio in un ristorante di Cantello, un comune che si trova in provincia di Varese. Ben 18 persone sono rimaste ... fanpage.it Cantello, fuga di gas al ristorante: diciotto intossicati, anche un bambino di 4 anniL'allarme è scattato intorno all'una della notte scorsa. Alcuni clienti che avevano cenato nel locale si sono sentiti male una volta tornati a casa. Accusavano mal di testa e nausea e hanno allertato ... ilgiorno.it Paura in via Roma a Cantello, fuga di monossido da una caldaia: dieci intossicati - facebook.com facebook Fuga di monossido nel Parmense, otto intossicati, nessuno è grave. Portati in ospedale cinque minori, l'allarme a Bedonia #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.