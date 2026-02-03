Fuga di monossido in un ristorante della provincia di Varese | 18 persone intossicate

Questa mattina, in un ristorante della provincia di Varese, si è verificata una fuga di monossido di carbonio. Otto persone sono state portate in ospedale, mentre altre dieci hanno ricevuto assistenza sul posto. Le cause del problema sono ancora da chiarire, ma i soccorritori sono intervenuti rapidamente per soccorrere i presenti.

Fuga di monossido di carbonio in un ristorante in provincia di Varese. Ben 18 persone sono rimaste intossicate. Tra loro anche un bambino di 4 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Varese Ristorante Fuga di monossido di carbonio in palestra: 25 persone intossicate Lunedì 5 gennaio, presso la palestra comunale Romagnoli di San Giovanni in Persiceto, si è verificata una fuga di monossido di carbonio che ha coinvolto 25 persone, tutte risultate intossicate. Fuga di monossido, due persone intossicate a Meana di Susa: trasportate all'ospedale di Susa Venerdì 9 gennaio, a Meana di Susa, due persone sono state soccorse dal 118 a causa di un sospetto avvelenamento da monossido di carbonio. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Varese Ristorante Argomenti discussi: Fuga di monossido in via Pozzo, quattro persone in ospedale; Fuga di monossido in casa: tre persone intossicate. Condominio evacuato nel quartiere di Borgo Venezia VIDEO; Fuga di monossido a Gazzada, tre intossicati. Bambino in ospedale; Veneto – Ancora una fuga di monossido di carbonio: sei persone in ospedale. Fuga di monossido in un ristorante della provincia di Varese: 18 persone intossicateNella serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, si è verificata una fuga di monossido di carbonio in un ristorante di Cantello, un comune che si trova in provincia di Varese. Ben 18 persone sono rimaste ... fanpage.it Fuga di monossido in un ristorante di Cantello: 18 intossicatiMalori dopo la cena in un locale di via Roma. In ospedale anche un bambino di 4 anni. La causa sarebbe un guasto alla caldaia. laprovinciadivarese.it CANTELLO - MONOSSIDO AL RISTORANTE, IN 18 ALL'OSPEDALE Fuga di monossido di carbonio in un ristorante di via Roma: allarme nella notte. Sono 18 le persone (tra clienti, dipendenti e residenti negli appartamenti sovrastanti) visitate in ospedale p - facebook.com facebook Fuga di monossido nel Parmense, otto intossicati, nessuno è grave. Portati in ospedale cinque minori, l'allarme a Bedonia #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.