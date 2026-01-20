Fuga di monossido da uno scaldabagno in una casa nel Comasco | intossicati 2 adulti e 6 bambini

Una fuga di monossido di carbonio da uno scaldabagno ha causato l’intossicazione di due adulti e sei bambini in una abitazione nel Comasco. Otto persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, dopo aver manifestato sintomi legati a un’intossicazione da monossido. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli periodici e di sistemi di sicurezza per prevenire rischi legati a impianti domestici.

Otto persone sono state ricoverate in ospedale per una probabile lieve intossicazione da monossido di carbonio. Il gas sarebbe fuoriuscito dal boiler di un'abitazione di Musso (Como).

GRANDISSIMA PAURA in Alto Lago a Como: sei bambini e due adulti in ospedale per una fuga di monossido di carbonio. Cronaca nel primo commento - facebook.com facebook

Tre bambine intossicate da una fuga di monossido in via Tunisi x.com

