Fuga di monossido in un asilo nido di Milano | undici bambini intossicati

Questa mattina a Milano, undici bambini sono stati portati in ospedale dopo una fuga di monossido di carbonio in un asilo nido di viale Certosa. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti subito, cercando di mettere in sicurezza i piccoli e le persone presenti. Per fortuna, tutti i bambini sono stati stabili e sono stati ricoverati per controlli, ma l’allarme ha creato molta paura tra i genitori e i dipendenti della struttura. Le indagini sono ancora in corso per capire cosa abbia causato la perdita di gas.

L'episodio nella mattinata del 3 febbraio. Momenti di apprensione questa mattina, 3 febbraio, a Milano, dove una perdita di monossido di carbonio ha interessato un asilo nido situato in viale Certosa. A rimanere intossicati sono stati undici bambini di età compresa tra uno e due anni, insieme a due genitori e due educatrici presenti nella struttura. Intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, oltre a Polizia di Stato, Polizia locale e vigili del fuoco. Questi ultimi stanno operando con il supporto degli specialisti del nucleo Nbcr, impegnati a ricostruire l'origine della fuga.

Questa mattina a Milano, un asilo nido è stato evacuato dopo una fuga di monossido di carbonio.

Questa mattina a Milano, in viale Certosa 34, si è verificata una fuga di monossido che ha causato l’intossicazione di 12 bambini e di quattro adulti, tra insegnanti e genitori.

