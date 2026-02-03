Frustate e pugni al volto | arrestato un 18enne

Civitanova, 3 febbraio 2026 – È di 45 giorni la prognosi del 21enne preso a pugni e ferito nella notte tra sabato e domenica fuori da un locale di Civitanova da tre ragazzi. Uno di loro, un giovane da pochi giorni 18enne di origini bosniache, è stato arrestato mentre gli altri due, entrambi magrebini, sono riusciti a scappare. Il neo 18enne, Ettore Seferovic, ora si ritrova accusato di rapina e lesioni aggravate e domani mattina in tribunale a Macerata per lui si svolgerà l'udienza di convalida dell'arresto. L'episodio avvenuto tra sabato e domenica. L'episodio era avvenuto tra le 3 e le 4 della notte tra sabato e domenica, nei parcheggi in via Marinetti.

