Malagiustizia | dal referendum del 1988 l’Italia ha pagato oltre un miliardo di euro per ingiusta detenzione

Nel 1988 gli italiani votarono a stragrande maggioranza il referendum proposto dai radicali, sull’onda del caso di Enzo Tortora, per la responsabilità civile dei magistrati. Quel referendum fu poi disatteso e trasformato in una legge praticamente inconsistente. Ma da allora abbiamo pagato oltre un miliardo di euro di risarcimenti per ingiusta detenzione. Con ben 32mila casi registrati. I dati. Si contano circa 32.000 casi totali tra errori giudiziari (condanne definitive poi revocate) e ingiuste detenzioni (custodie cautelari seguite da assoluzione con formula piena), dall’anno del referendum al 2024. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

