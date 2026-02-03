French prosecutors seek 5-year ban from public office for Le Pen in appeal trial

I procuratori francesi hanno chiesto una condanna a quattro anni di carcere e un divieto di cinque anni dalla scena politica per Marine Le Pen, nel corso di un appello in tribunale a Parigi. La leader di estrema destra si trova nel mirino della giustizia, che accusa lei e altri membri del suo partito di aver finanziato in modo illecito la campagna elettorale. La decisione finale spetta ora ai giudici, mentre le parti coinvolte si preparano a seguire l’udienza.

PARIS, Feb 3 (Reuters) - French prosecutors on Tuesday requested a four-year prison sentence and a five-year ban from public office for far-right leader Marine Le Pen in her appeal trial over the misuse of European Union

