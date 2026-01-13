Marine Le Pen’s embezzlement appeal to open in Paris
Marine Le Pen ha avviato a Parigi l’udienza di appello riguardante l’accusa di appropriazione indebita, un procedimento che potrebbe influenzare la sua partecipazione alle prossime elezioni presidenziali del 2027. La decisione, attesa nei prossimi giorni, rappresenta un passaggio chiave nel suo percorso politico e nel futuro della sua candidatura. La vicenda si inserisce nel contesto delle controversie giudiziarie che coinvolgono la leader del fronte nazionalista francese.
PARIS, Jan 13 (Reuters) - French far-right leader Marine Le Pen begins a crucial appeal in Paris on Tuesday that will determine whether she can run in the 2027 presidenti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
