usa una stella sulla hollywood walk of fame per courtney b vance

Courtney B. Vance, attore statunitense di grande talento, ha ricevuto il riconoscimento della sua carriera con l’assegnazione di una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Questo onore sottolinea il suo contributo al mondo dello spettacolo e alla cultura cinematografica americana.

L’attore statunitense Courtney B. Vance è stato celebrato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, a Los Angeles. Accanto a lui, la moglie Angela Bassett – anche lei attrice di fama mondiale – e i loro due figli, Bronwyn e Slater. Vance, che ha 65 anni, debuttò sul grande schermo nel 1987 nel film bellico ‘Hamburger Hill: collina 937’, di John Irvin. Nel corso della sua carriera ha girato una trentina di film, alcuni di notevole successo come ‘Caccia a Ottobre Rosso’, ‘Pensieri pericolosi’, ‘Uno sguardo dal cielo’, ‘Space Cowboys’ e ‘La mummia’. Ha ricevuto due Emmy Awards, un Tony Award e un Critics’ Choice Award. 🔗 Leggi su Lapresse.it

