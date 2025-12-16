Morte Reiner fiori sulla sua stella sulla Walk of fame di Hollywood

Fiori sono stati deposti sulla stella di Robert Reiner sulla Walk of Fame di Hollywood, in segno di commemorazione dopo la sua tragica scomparsa. Il regista, ucciso insieme alla moglie nella loro abitazione di Los Angeles all’età di 78 anni, lascia un ricordo indelebile nel mondo del cinema.

Spuntano i fiori su Hollywood Boulevard nei pressi della stella di Robert Reiner sulla Walk of Fame. Il regista è stato ucciso all’età di 78 anni, insieme alla moglie, nella sua abitazione di Los Angeles, nel quartiere di Brentwood. Secondo le prime ipotesi, i due avrebbero avuto la gola tagliata. Il figlio Nick Reiner, 32 anni, è stato arrestato dopo un lungo interrogatorio Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

