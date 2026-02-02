Franco Battiato Il lungo viaggio recensione | un biopic onesto che non osa

Il film dedicato a Franco Battiato con protagonista Dario Aita è un omaggio sincero e rispettoso all'artista catanese ma a livello di sceneggiatura si poteva osare di più Che bravo che è stato Dario Aita: è molto di quello che penserete dopo aver visto Franco Battiato - Il lungo viaggio, il biopic dedicato all'artista catanese a quasi 5 anni dalla sua scomparsa. Perché se questo film funzionerà, tanto al cinema (dove arriva oggi, e resta per soli tre giorni) quanto in TV (andrà in onda su Rai 1), parecchio merito andrà alla sua interpretazione generosa. Ma sarà impossibile non farsi anche una domanda: cosa ne avrebbe pensato, Franco Battiato? Proprio lui che era stato anche regista di lungometraggi (il primo Perduto amor premiato ai Nastri d'Argento nel 2004), . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dario Aita prende i panni di Franco Battiato in un biopic che ripercorre la vita e la carriera del cantautore siciliano.

Franco Battiato – Il lungo viaggio è la biografia di un artista che non ti aspettiBiopic imperfetto ma imperdibile, con un magnifico Dario Aita (visto in Parthenope di Paolo Sorrentino) magnifico nel restituire la fisicità e le movenze di Franco

