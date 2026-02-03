Francia abolito il dovere coniugale | il matrimonio non implica più obblighi sessuali

L’Assemblea Nazionale francese ha approvato all’unanimità una legge che elimina il “dovere coniugale”. Da oggi, il matrimonio non impone più l’obbligo di avere rapporti sessuali tra i coniugi. La norma mira a rispettare di più i diritti individuali e a ridurre le pressioni all’interno delle coppie. La decisione ha suscitato reazioni di vario tipo, ma rappresenta un passo importante verso una concezione più moderna del matrimonio.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio L’Assemblea Nazionale approva all’unanimità una legge storica: la “comunione di vita” tra coniugi non comporta l’obbligo di avere rapporti intimi. Stop ai divorzi per colpa basati sul rifiuto del sesso. Abolito il dovere coniugale: la Francia compie un passo decisivo nella ridefinizione dei diritti e dei doveri all’interno del matrimonio. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Francia, abolito il “dovere coniugale”: il matrimonio non implica più obblighi sessuali Approfondimenti su Francia Assemblea Nazionale La Francia vuole abolire il dovere coniugale di avere rapporti sessuali all’interno del matrimonio L’Assemblea nazionale francese ha approvato all’unanimità una legge che elimina l’obbligo di avere rapporti sessuali all’interno del matrimonio. Francia, svolta nel diritto di famiglia: abolito il “dovere coniugale” L’Assemblea Nazionale francese ha approvato all’unanimità una legge che elimina il “dovere coniugale” nel matrimonio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Francia Assemblea Nazionale Argomenti discussi: Francia: abolito il dovere coniugale; Francia, l'Assemblea nazionale abolisce il dovere coniugale; L’Assemblea nazionale francese ha abolito il dovere coniugale; Francia, abolito il dovere coniugale. La Francia abolisce il dovere coniugaleLa Francia abolisce il cosiddetto dovere coniugale. Mercoledì 28 gennaio l’Assemblea Nazionale ha approvato all’unanimità una proposta di legge che chiarisce in modo esplicito che il matrimonio non ... livesicilia.it In Francia il dovere coniugale non sarà più un obbligo del matrimonioNon previsto in Francia dal Codice Civile, è sempre stato considerato uno degli obblighi del matrimonio, una proposta di legge potrebbe cambiare tutto ... it.blastingnews.com Francia: abolito il “dovere coniugale” Via libera unanime dell’Assemblea nazionale: nessun obbligo sessuale nel matrimonio. Il testo passa ora al Senato - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.