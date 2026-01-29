Francia svolta nel diritto di famiglia | abolito il dovere coniugale

L’Assemblea Nazionale francese ha approvato all’unanimità una legge che elimina il “dovere coniugale” nel matrimonio. Da ora in poi, il sesso non sarà più considerato un obbligo legale tra i coniugi. La decisione segna una svolta importante nel diritto di famiglia in Francia, andando a rafforzare la libertà individuale all’interno delle relazioni coniugali.

Voto unanime dell'Assemblea Nazionale: il sesso non è un obbligo nel matrimonio. La Francia compie un passo storico nella ridefinizione dei diritti tra coniugi. Mercoledì sera l'Assemblea Nazionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge che cancella definitivamente il cosiddetto "dovere coniugale". Con 106 voti favorevoli e nessun contrario, i deputati hanno stabilito che il matrimonio non comporta alcun obbligo di rapporti sessuali. I promotori puntano alla promulgazione entro l'estate del 2026, dopo il passaggio al Senato. Chiarito il significato di "comunione di vita".

