La Francia vuole abolire il dovere coniugale di avere rapporti sessuali all’interno del matrimonio
L’Assemblea nazionale francese ha approvato all’unanimità una legge che elimina l’obbligo di avere rapporti sessuali all’interno del matrimonio. Finora, molte persone pensavano che il matrimonio includesse anche questo dovere, ma ora il Parlamento ha deciso di mettere fine a questa convinzione. La legge mira a riconoscere che il matrimonio non impone obblighi sessuali tra i coniugi.
Il matrimonio non crea alcun obbligo di avere rapporti sessuali tra coniugi: lo ha deciso l’ Assemblea nazionale francese, che ha approvato all’unanimità un disegno di legge per porre fine all’idea giuridica e sociale di “dovere coniugale”. Il testo, ora all’esame del Senato, potrebbe diventare legge in Francia entro l’estate 2026. La proposta di riforma, presentata dall’ecologista Marie-Charlotte Garin e dal centrista Paul Christophe con il sostegno di una larga maggioranza parlamentare, interviene sul Codice civile per chiarire che la cosiddetta communauté de vie (comunione di vita) non implica alcun dovere sessuale tra coniugi e che il rifiuto di rapporti intimi non può costituire una causa di divorzio per colpa.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Francia Matrimonio
La nuova norma decreta che, nel matrimonio, il "dovere coniugale" non esiste: non obbliga ad avere rapporti sessuali e il rifiuto non vale per un divorzio per colpa
In Italia arriva una nuova norma che cambia le regole sul matrimonio.
Francia, la proposta di legge sul matrimonio: "Rapporti sessuali tra coniugi non sono un obbligo"
L'Assemblea Nazionale francese ha approvato all’unanimità una nuova legge che cambia le regole sui rapporti nel matrimonio.
Ultime notizie su Francia Matrimonio
Argomenti discussi: La Francia vuole abolire il dovere coniugale di avere rapporti sessuali all'interno del matrimonio; La Francia si propone di abolire il concetto di obbligo coniugale di fare sesso.
La Francia vuole abolire il dovere coniugale di avere rapporti sessuali all’interno del matrimonioLa proposta di legge è stata approvata dall'Assemblea e passa adesso al Senato: potrebbe diventare legge entro l'estate ... open.online
in Francia si vuole abolire il dovere coniugale cosa ne pensate tutti i dettagli qui https://www.105.net/zoo-news/francia-abolito-il-dovere-coniugale/ - facebook.com facebook
Anche la Francia vuole vietare i social agli adolescenti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.