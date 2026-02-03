Francesco Renga annuncia il tour Live Teatri 2026 i biglietti

Francesco Renga ha ufficialmente annunciato il suo nuovo tour, “Live Teatri 2026”. L’artista partirà a ottobre e proseguirà fino a novembre, toccando i principali teatri italiani. I biglietti sono già in vendita.

Francesco Renga annuncia il nuovo tour, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano Il meglio di me, Francesco Renga annuncia il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 4 febbraio. Info su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it. Le date partiranno da Milano il 3 ottobre al Teatro Arcimboldi, per poi proseguire a Napoli il 7 ottobre al Teatro Augusteo, a Roma il 9 ottobre al Teatro Brancaccio, a Bari il 17 ottobre al Teatro Team, a Legnano (MI) il 23 ottobre al Teatro Galleria, a Firenze il 25 ottobre al Teatro Verdi, a Mantova il 28 ottobre al Teatro Palaunical, a Brescia il 30 ottobre al Teatro DisPlay, a Torino il 31 ottobre al Teatro Colosseo, a Bologna il 3 novembre all’Europauditorium, per concludersi a Padova il 6 novembre al Gran Teatro Geox. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Francesco Renga annuncia il tour Live Teatri 2026, i biglietti Approfondimenti su Francesco Renga Sal Da Vinci annuncia il tour nei teatri per l’autunno 2026, i biglietti Sal Da Vinci torna sui palcoscenici italiani con il suo atteso tour autunnale del 2026. Angelina Mango annuncia il tour nei teatri, i biglietti La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Francesco Renga Argomenti discussi: Sanremo 2026 prende forma, Carlo Conti annuncia i duetti tra incredibili ritorni e omaggi; Sanremo cambia spartito: meno firme solitarie, tanti autori diversi. Ecco chi ha scritto le canzoni; Carlo Conti annuncia i duetti e le cover di Sanremo: tante sorprese all'Ariston; Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti al Tg1: ecco tutti i nomi. FRANCESCO RENGA il tour nei teatri in ottobre e novembre [Info e biglietti]Francesco Renga annuncia LIVE TEATRI 2026, il nuovo tour in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. newsic.it Francesco Renga torna a Bari: il tour «Teatri 2026» fa tappa in Puglia il 17 ottobre al TeamIn gara al 76° Festival di Sanremo con «Il meglio di me», il cantautore annuncia la tournée autunnale: uno spettacolo intimo tra grandi successi e nuove canzoni ... lagazzettadelmezzogiorno.it In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia “LIVE TEATRI 2026”, il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. I biglietti saranno disponibili - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.