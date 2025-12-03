Marco Masini emoziona Napoli con Ci vorrebbe ancora il mare | all’ Augusteo ovazione per la penultima tappa del tour

Marco Masini, un nome che risuona nella storia della musica italiana come un inno alla vita vera, all’amore e alla passione. Trentacinque anni di carriera per un percorso artistico che ha toccato i cuori di intere generazioni, senza mai perdere autenticità e capacità di emozionare. La penultima tappa del tour “Ci vorrebbe ancora il mare” si è svolta a Napoli, al Teatro Augusteo, il 2 dicembre 2025, davanti ad un pubblico entusiasta e commosso. Masini ha regalato una serata indelebile, cantando i suoi successi più grandi, come “Ci vorrebbe il mare”, “Principessa”, “Disperato”, “La libertà”, “Ti vorrei”, “Bella Stronza” e “L’uomo volante”, presentando nuovi brani dal suo ultimo album “10 Amori”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

