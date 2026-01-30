Questa mattina una frana ha colpito la zona di Niscemi, causando danni e preoccupazioni tra i residenti. Il sindaco di Gela ha subito fatto sapere che il suo Comune è pronto a offrire i propri territori per creare una nuova area abitabile, in modo da dare una possibilità di ripartenza alle comunità colpite. La regione si trova ora a fare i conti con questa emergenza, mentre le autorità valutano i rischi e i prossimi passi.

La "nuova Niscemi" potrebbe nascere nei territori del comune di Gela, a poco più di una decina di chilometri di distanza dal centro dove è crollato il costone. È la proposta messa sul tavolo dal sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, per offrire una casa alle famiglie che abitavano fino a pochi giorni fa in quella che è considerata la zona rossa. Ma mentre si guarda al futuro, nel comune Nisseno il presente resta drammatico: secondo la Protezione civile l'area di pericolo è destinata ad allargarsi di altri 150 metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Frana a Niscemi, il sindaco di Gela: "Diamo i nostri territori"

La Procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana di Niscemi.

Questa mattina una frana ha fatto crollare diversi tratti della strada Provinciale 10 tra Niscemi e Gela.

