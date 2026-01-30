Frana a Niscemi il sindaco di Gela | Diamo i nostri territori
Questa mattina una frana ha colpito la zona di Niscemi, causando danni e preoccupazioni tra i residenti. Il sindaco di Gela ha subito fatto sapere che il suo Comune è pronto a offrire i propri territori per creare una nuova area abitabile, in modo da dare una possibilità di ripartenza alle comunità colpite. La regione si trova ora a fare i conti con questa emergenza, mentre le autorità valutano i rischi e i prossimi passi.
La "nuova Niscemi" potrebbe nascere nei territori del comune di Gela, a poco più di una decina di chilometri di distanza dal centro dove è crollato il costone. È la proposta messa sul tavolo dal sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, per offrire una casa alle famiglie che abitavano fino a pochi giorni fa in quella che è considerata la zona rossa. Ma mentre si guarda al futuro, nel comune Nisseno il presente resta drammatico: secondo la Protezione civile l'area di pericolo è destinata ad allargarsi di altri 150 metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondimenti su Niscemi Gela
Frana a Niscemi, la Procura di Gela indaga per disastro colposo
La Procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana di Niscemi.
Frana a Niscemi, spaccata in più punti la strada che porta a Gela: il video dal drone
Questa mattina una frana ha fatto crollare diversi tratti della strada Provinciale 10 tra Niscemi e Gela.
Ultime notizie su Niscemi Gela
Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; Niscemi, Ciciliano: Frana ancora attiva e sta scendendo verso Gela, situazione complessa; A Niscemi il fronte della frana si è allargato di un chilometro in una notte. Nel paese sul precipizio: Mille sfollati e una strada sola per raggiungerlo.
Lo speciale sulla frana a NiscemiLeggi su Sky TG24 l'articolo Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa. LIVE ... tg24.sky.it
Dalla geologia ai satelliti, che cosa sappiamo della frana di NiscemiAntica di almeno tre secoli e ormai estesa lungo un fronte di circa cinque chilometri, la frana è alimentata da un meccanismo composito , che agisce in modo diverso nel sottosuolo, fino a decine di ... ansa.it
Radio1 Rai. . #Niscemi La frana che ha distrutto parte del centro abitato, e che ancora minaccia le case, è attiva e fa paura. Ieri vertice in procura, per far luce sulle responsabilità della mancata messa in sicurezza. Tra i 1300 sfollati c'è chi vive un dramma nel d - facebook.com facebook
#ignotox Frana Niscemi, la rabbia dei cittadini: "Le Istituzioni ci diano aiuto non bastano chiacchiere e passerelle". x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.