Frana di Saliceto monitoraggio costante | serve mezzo milione di euro
La frana di Saliceto continua a preoccupare. Le autorità tengono sotto controllo la situazione e hanno già messo in campo risorse per intervenire se la terra dovesse muoversi di nuovo. Finora, sono stati investiti mezzo milione di euro per garantire la sicurezza delle strade. La zona resta sotto stretta osservazione, mentre si valutano eventuali ulteriori interventi.
“La frana di Saliceto è costantemente monitorata. Siamo subito intervenuti, dopo i primi movimenti, per garantire la percorribilità della strada. Ora stiamo programmando una minuziosa campagna di indagini. L’intervento è di quelli consistenti e, per questo, stiamo dialogando anche con la Regione.🔗 Leggi su Parmatoday.it
