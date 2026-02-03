Frana di Saliceto monitoraggio costante | serve mezzo milione di euro

La frana di Saliceto continua a preoccupare. Le autorità tengono sotto controllo la situazione e hanno già messo in campo risorse per intervenire se la terra dovesse muoversi di nuovo. Finora, sono stati investiti mezzo milione di euro per garantire la sicurezza delle strade. La zona resta sotto stretta osservazione, mentre si valutano eventuali ulteriori interventi.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.